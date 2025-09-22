Кривдник Дерев'янченка проведе титульний бій з Алімханули
На кону поєдинку будуть стояти два пояси
близько 1 години тому
Жанібек Алімханули / Фото - ВВС
Володар титулу WBC у середньому дивізіоні домініканець Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) повідомив, що наступний бій він проведе проти чемпіона WBO та IBF казаха Жанібека Алімханули (16-0, 11 КО).
Цитує Адамеса boxingnews24.com.
«Ми довго цього домагалися і ніяк не могли оформити угоду, але тепер бій відбудеться. Ми працюємо над тим, щоб це був наступний поєдинок, угода практично готова».
Нагадаємо, що у липні Туркі Аль аш-Шейх заявив, що Адамес зірвав переговори щодо бою з Жанібеком.
Раніше Алімханули хотів побитися з Адамесом в андеркарді шоу Канело – Кроуфорд.