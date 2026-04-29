Кривдник Хегая та Фігероа можуть провести обʼєднавчий бій восени цього року
На кону бою будуть стояти два титули
8 хвилин тому
Чемпіон WBO у напівлегкій вазі Рафаель Еспіноза (28-0, 24 KO) та чемпіон WBA у напівлегкій вазі Брендон Фігероа (27-2-1, 20 КО) можуть провести обʼєднавчий поєдинок. Про це повідомив Сальвадор Родрігес.
За інформацією інсайдера, бій планують провести у вересні цього року.
Еспіноса востаннє виходив на ринг у листопаді минулого року і достроково переміг Арнольда Хегая – українець не вийшов на 11-й раунд.
У лютому 2026-го Фігероа нокаутував Ніка Болла в 12-му раунді та став чемпіоном світу в трьох дивізіонах.
Нагадаємо, Хегай після поразки від Еспінози переніс термінову операцію.
