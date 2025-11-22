Український боксер Арнольд Хегай (23-3-1, 14 КО) повідомив, що переніс операцію після поразки від чемпіона WBO у напівлегкому дивізіоні мексиканця Рафаеля Еспінози (28-0, 24 KO).

«Привіт усім! Хочу повідомити, що вчора мені довелося терміново зробити операцію на оці відразу після того, як я прийшов на обстеження.

Я вірю, що у Бога є план, і що я зможу повернутися. Тепер мене чекає довга і складна реабілітація. Дякую за підтримку!».