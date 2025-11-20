Український боксер напівлегкого дивізіону Арнольд Хегай (23-3-1, 14 КО) прокоментував поразку від чемпіона WBO у напівлегкій вазі Рафаеля Еспіноси (28-0, 24 KO).

«Привіт усім! Хочу сказати кілька слів.

З того часу, як я почав займатися боксом, у мене була мрія – стати чемпіоном світу серед професіоналів. Я отримав свій шанс за шість тижнів до бою і погодився поїхати на територію свого суперника та ризикнути. Але я не зміг. Можливо, ще не настав мій час – але я спробую ще раз! Тільки Бог знає.

Хочу подякувати всім за підтримку і турботу про мене. Я в порядку, дякую. Вдячний Top Rank за те, що зробили це можливим».