Хегай – про поразку від Еспінози: «Можливо, ще не настав мій час – але я спробую ще раз»
Український напівлегковаговик не відмовився від своєї мрії
1 день тому
Український боксер напівлегкого дивізіону Арнольд Хегай (23-3-1, 14 КО) прокоментував поразку від чемпіона WBO у напівлегкій вазі Рафаеля Еспіноси (28-0, 24 KO).
«Привіт усім! Хочу сказати кілька слів.
З того часу, як я почав займатися боксом, у мене була мрія – стати чемпіоном світу серед професіоналів. Я отримав свій шанс за шість тижнів до бою і погодився поїхати на територію свого суперника та ризикнути. Але я не зміг. Можливо, ще не настав мій час – але я спробую ще раз! Тільки Бог знає.
Хочу подякувати всім за підтримку і турботу про мене. Я в порядку, дякую. Вдячний Top Rank за те, що зробили це можливим».
Нагадаємо, на шоу у Мексиці Еспіноза достроково переміг Хегая – українець не вийшов на 11-й раунд.
