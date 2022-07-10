Чісора: «Якщо Хірн зможе вибити мені в суперники Уайлдера, то я буду щасливий»
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Болгарину не позаздриш
15:41
Реванш важковаговиків Кубрат Пулєв – Дерек Чісора вийшов справді видовищним. Ветерани всі 12 раундів рубалися в ринзі.
І ось фото, котре чудово ілюструє те, наскільки непросто приймати удари суперника в хевівейті:
Після бою Чисора заявив, що поки не думає завершувати кар’єру, а натомість попросив у промоутера організувати йому бій проти Деонтея Уайлдера.
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