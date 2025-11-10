Володимир Кириченко

Колишній володар титулів у напівсередньому дивізіоні американець Шон Портер для talkSPORT розповів про те, як перемагав на аматорському рівні абсолютного чемпіона у надважкій вазі українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Це людина, яка перемогла в аматорському бою у середній вазі Олександра Усика, нинішнього короля надважкої ваги. Розкажіть нам про це, містере Портер. Як ваші справи?

«Ну, по-перше, дозвольте мені сказати ось що, перш ніж я перейду до того, як мої справи. Я не єдиний, хто переміг Олександра Усика. Гаразд?».

Але враховуючи, що ви зробили свою кар’єру в середніх вагових категоріях, я думаю, що це неймовірний результат, враховуючи, що він чемпіон світу у надважкій вазі.

«Знати, що він чемпіон у надважкій вазі, що ми билися в середній вазі, що я був чемпіоном у напівсередній вазі. Я думаю, що це багато говорить про те, яким боксером я був.

Я був відомий своїм агресивним стилем боксу. Але в аматорському боксі, особливо коли ми билися з ним, справа була радше в системі очок. І головне було те, хто міг зблизитись, завдати удар і відійти. У мене були якості, яких не було у багатьох інших хлопців, що дійсно допомагало скорочувати дистанцію.

Тож це частина моєї кар’єри бійця, якою я, безумовно, пишаюся. Але потрібно розповісти всю історію. Ми були тоді меншими».

Ви зустрічали його з того часу і говорили коли-небудь про той бій?

«Послухайте, ми з ним не говорили про той бій, але він, звичайно, пам’ятає це. Все було б інакше, якби нам було по 10 років. Я думав про це, якби нам було по дев’ять чи десять років, а потім ми б билися, коли нам було 24 чи 25, то той бій у дитинстві б нічого не означав, розумієте? Але знову ж таки, ми билися коли нам було по 20-21 року.

Ми бачились з ним потім в Саудівській Аравії. І я просто поплескав його по плечу і помахав йому рукою. Він повернувся, встав і висловив до мене певну повагу – це для мене було особливо.

Ти завжди висловлюєш повагу іншим, але мені здалося, що він це зробив навмисно. Типу: «Я маю встати і висловити повагу цьому чоловіку, бо я знаю, хто він».

Раніше повідомлялося, що британець Ентоні Джошуа провів час у тренувальному таборі Усика.