Олег Гончар

Чемпіон WBA у другій напівлегкій вазі Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО) поділився впевненістю щодо майбутнього поєдинку з володарем тимчасового титулу WBC у першій напівсередній вазі Ісааком Крусом (28-3-1, 18 КО).

Бій відбудеться 6 грудня в Сан-Антоніо, Техас, повідомляє BoxingScene.

Роуч відкинув сумніви щодо сили суперника, запевнивши, що його власна міць і стиль бійця-кіллера дозволять завдати Крусу "такого побиття, якого він ще не отримував".

Ламонт визнав перевагу в вазі, але наголосив на прикладах, як Теренс Кроуфорд перемагав більших опонентів. Роуч прагне стати таким же винятком, демонструючи завзятість у боротьбі проти фізично сильніших бійців.

Нагадаємо, Роуч вже раніше відповідав, навіщо йому бій з Крусом.