Чемпіон світу WBA у другому напівлегкому дивізіоні американець Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО) прокоментував свій майбутній бій з володарем тимчасового титулу WBC у першій напівсередній вазі мексиканцем Ісааком Крусом (28-3-1, 18 KO).

Цитує Роуча boxingnews24.com.

«Це буде гучна заява. Очевидно, усі дивитимуться на мене і думатимуть: «О, це менший боєць, який піднімається у вазі». Тож вони можуть захотіти битися зі мною.

Коли я виграю цей бій 6 грудня, я стану наступним претендентом на чемпіонський пояс WBC, який належить Субріелю Матіасу. І тоді інші чемпіони дивитимуться на мене й думатимуть: «Гей, можливо, ми можемо битися з Ламонтом Роучем, якщо в нас немає інших варіантів». Я хочу довести, що я – один із найкращих боксерів світу».