Володимир Кириченко

Стало відомо ім'я наступного суперника українського боксера напівважкого Даніеля Лапіна (13-1, 5 КО).

Ним стане 38-річний італієць Нікола Чіріані (19-4-1, 12 КО).

Поєдинок стане співголовною подією вечора боксу Rising Stars III: Constellation, який організовує промоутерська компанія Usyk 17 Promotions.

Для Лапіна це буде перший вихід у ринг із травня 2026 року, коли він зазнав дебютної поразки в профікар’єрі, поступившись нокаутом французу Бенжамену Мендесу Тані.

Головною подією вечора стане бій володаря титулу WBA Gold International у напівважкій вазі Олександра Хижняка (3-0, 2 КО).

Нагадаємо, Лапіну шукали суперника через платформу Ready to Fight та пропонували гонорар у 8 тисяч доларів.