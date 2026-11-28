Лапін дізнався ім'я суперника на бій в рамках шоу у Львові
Для Даніеля це буде перший вихід в ринг після поразки від Тані
Стало відомо ім'я наступного суперника українського боксера напівважкого Даніеля Лапіна (13-1, 5 КО).
Ним стане 38-річний італієць Нікола Чіріані (19-4-1, 12 КО).
Поєдинок стане співголовною подією вечора боксу Rising Stars III: Constellation, який організовує промоутерська компанія Usyk 17 Promotions.
Для Лапіна це буде перший вихід у ринг із травня 2026 року, коли він зазнав дебютної поразки в профікар’єрі, поступившись нокаутом французу Бенжамену Мендесу Тані.
Головною подією вечора стане бій володаря титулу WBA Gold International у напівважкій вазі Олександра Хижняка (3-0, 2 КО).
Нагадаємо, Лапіну шукали суперника через платформу Ready to Fight та пропонували гонорар у 8 тисяч доларів.
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