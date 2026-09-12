Сергій Лапін увійшов до рейтингу найвпливовіших людей у боксі
Українець розмістився на 41-му місці
Директор команди Олександра Усика (25-0, 16 КО) Сергій Лапін увійшов до рейтингу найвпливовіших постатей у світовому боксі за версією видання Boxing News.
37-річний український фахівець посів у списку 41-ше місце. У цьому рейтингу Лапін випередив відомого тренера та ексчемпіона світу Роберта Гарсію (44-та позиція) і промоутерів братів Зауерланд (43-тє місце), а також розташувався одразу за менеджером Лі Ітоном (42-га сходинка).
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