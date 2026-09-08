Лапін: «Усик – не запасний варіант для Фʼюрі»
Директор команди українця посміявся над Циганським королем
Сергій Лапін, директор команди колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні Олександра Усика (25-0, 16 КО), для Sky Sports відреагував на заклик ексволодаря титулыв Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) провести трилогію.
«Усик – не запасний варіант для Тайсона. Якщо Ф’юрі потрібен суперник, йому варто зайти на платформу Ready to Fight. Там йому допоможуть знайти гідного опонента.
Олександр завжди відкритий до великих викликів. Але серйозні наміри підтверджуються конкретною пропозицією, а не заявами у пресі».
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У червні 39-річний Усик оголосив, що відмовляється від трьох чемпіонських поясів у надважкій вазі, якими на той момент володів. Наступний бій він може провести проти Вайлдера.
Фʼюрі ж у листопаді мав боксувати з Джошуа, але заявив про скасування поєдинку.
Олександр двічі переміг Тайсона – у 2024 році рішенням суддів.
Нагадаємо, Фʼюрі закликав Усика провести трилогію у листопаді.