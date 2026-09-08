Сергій Лапін, директор команди колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні Олександра Усика (25-0, 16 КО), для Sky Sports відреагував на заклик ексволодаря титулыв Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) провести трилогію.

«Усик – не запасний варіант для Тайсона. Якщо Ф’юрі потрібен суперник, йому варто зайти на платформу Ready to Fight. Там йому допоможуть знайти гідного опонента.

Олександр завжди відкритий до великих викликів. Але серйозні наміри підтверджуються конкретною пропозицією, а не заявами у пресі».