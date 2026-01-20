Олег Гончар

Директор команди абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) Сергій Лапін в інтерв'ю talkSPORT підтвердив, що переговори щодо поєдинку з колишнім чемпіоном Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО) справді тривають.

За словами Лапіна, між сторонами ведуться обговорення, однак наразі жодних остаточних рішень не ухвалено і жодних документів не підписано.

Ми діємо спокійно та професійно. Коли все буде погоджено, це буде офіційно оголошено. Сергій Лапін

Лапін наголосив, що команда Усика розглядає виключно найбільші та найлогічніші варіанти — поєдинки, які створюють повноцінну подію, а не просто ще один бій у рекорді. У шортлисті фігурують кілька топових надважковаговиків, однак він може змінюватися залежно від поясів, дат, термінів і структури трансляцій.

Позиція команди залишається незмінною: якщо бій відбудеться, він має бути великим і значущим для ринку.

