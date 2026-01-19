Олег Шумейко

Володар титулів WBA/WBC/IBF Олександр Усик (24-0, 15 KO) в інтерв’ю Ready To Fight розповів, яку би роль хотів отримати у кіно:

Я хотів би зіграти якусь драматичну роль.

Шекспір?

Це поки що занадто складно для мене. Над цим треба ще попрацювати. Хоча, і чемпіоном світу я став не одразу.

Я впевнений, що зміг би грати навіть шекспірівські ролі через пару років, якщо в мене буде час і можливість на серйозну підготовку. Але навіть зараз, я думаю, що міг би зіграти якогось багатогранного персонажа, який, незважаючи ні на що, йде вперед і пробиває стіни на своєму шляху.

