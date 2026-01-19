Джерело: Не існує жодного контракту щодо потенційного бою Усик – Вайлдер
Будь-які розмови залишаються спекуляціями
41 хвилину тому
Поєдинок володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) з колишнім чемпіоном Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО) залишається спекуляціями. Про це повідомляє Boxing King Media.
«Джерела, близькі до команди Усика, заявляють, що не існує жодного контракту чи угоди щодо потенційного бою з Деонтеєм Вайлдером, який може відбутися 11 липня в Сан-Франциско за підтримки iVB.
Хоча попередні переговори відбулися, інсайдери наголошують, що вони не просунулися далі і припускають, що ім’я Усика зараз використовується в рекламних цілях.
На цю мить будь-які розмови про бій Усика проти Вайлдера залишаються спекуляціями, а не підтвердженим боєм».
Нагадаємо, українець веде переговори з промоутерською компанією iVisit Boxing – однак зазначав, що угоди досі не було досягнуто.
Компанія 16 січня провела пресконференцію, на якій, за чутками, очікувалося оголошення бою Усик – Вайлдер – але було оголошено про партнерство з YouTube і плани провести турнір в центрі Сан-Франциско.