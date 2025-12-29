Лапін розповів, що Джошуа буде іншим в бою з Ф’юрі
Директор команди Усика оцінив британське протистояння
близько 1 години тому
Сергій Лапін
Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out поділився думками про потенційний бій Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) проти Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).
«Це хороший бій. Він всім подобається. Два великі хлопці, два британці. Це дуже круто».
На питання, чим Джошуа відрізнятиметься в цьому бою, Лапін відповів, що це секретна інформація: «Зараз це секретна інформація. Після бою я вам розповім».
Нагадаємо, раніше Джейк Пол назвав причину поразки від Джошуа.