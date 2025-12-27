«Я виграв два раунди». Джейк Пол назвав причину поразки від Джошуа
Американець визнав, що спаринги відрізнялися від реального поєдинку
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Боксуючий блогер Джейк Пол висловився у подкасті IMPAULSIVE про бій з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO):
Я виграв два раунди, а потім мене відправили на настил. У мене все йшло добре, просто, гадаю, моє кардіо, психологічний тиск від великого хлопця та спаринги з великими бугаями відрізняються від 10-унційних рукавичок. Я відчував удари набагато сильніше. Але це був чудовий досвід, я багато чого навчився там.
Нагадаємо, що Джошуа різко набрав вагу після бою з блогером.
