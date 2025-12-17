Денис Сєдашов

Член команди Олександра Усика (24-0, 15 KO) Сергій Лапін розповів про співпрацю з британським ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) напередодні його поєдинку з Джейком Полом (12–1, 7 KO).

За словами Лапіна, контакт між сторонами налагодився після одного з боїв, після чого Джошуа отримав запрошення приєднатися до тренувального табору команди Усика.

Після поєдинку ми багато спілкувалися з Ентоні, підтримували дружні стосунки. В якийсь момент сказали йому: «Ей Джею, тобі потрібно дещо змінити. Приїжджай до нас у табір — подивимося, що можемо зробити». Він погодився і приїхав. Зараз ми тут і підтримуємо його. Сергій Лапін

Також Лапін прокоментував запитання щодо змін у підготовці Джошуа, який за кар’єру працював із багатьма тренерами.

Я не можу багато розповідати. Усі завжди кажуть, що мають щось нове. Справжній результат побачимо лише в бою. Ми пройшли етап навчання, тепер попереду перевірка. Цей поєдинок — не іспит, а радше великий спаринг. Побачимо. Step by step. Сергій Лапін

Поєдинок Джейк Пол — Ентоні Джошуа стане головною подією боксерського шоу, яке пройде 19 грудня в Маямі.

