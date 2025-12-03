Лара отримав нового суперника після допінг-скандалу навколо Алімханули
Бій відбудеться 6 грудня
близько 8 годин тому
Чемпіон світу WBA у середній вазі, 42-річний кубинець Ерісланді Лара (31-3-3, 19 KO), отримав нового суперника на бій, запланований на 6 грудня. Його опонентом стане 34-річний венесуелець Йохан Гонсалес (36-4, 2 КО).
Спершу Лара мав зустрітися з Жанібеком Алімханулою (17-0, 12 KO), однак казахський чемпіон знявся після проваленого допінг-тесту.
Поєдинок Лара – Гонсалес відбудеться в андеркарді бою Крус – Роуч.
Алімханули провалив допинг-тест: бій з Ларою під загрозою зриву.