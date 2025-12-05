Лара про Алімханули: «Йому 32, мені 42 — він заслуговує на покарання»
Кубинець різко відреагував на зрив бою через допінг
42 хвилини тому
Жанібек Алімханули
44-річний чемпіон WBA у середній вазі Ерісланді Лара (31-3-3, 19 KO) не стримував емоцій після зриву бою з чемпіоном WBO та IBF Жанібеком Алімханули (16-0, 11 KO). Слова боксера навів портал The Ring.
За словами Лари, 32-річний казахстанець заслуговує суворого покарання за позитивний тест на мельдоній.
«Йому 32, мені 42 — він приймав допінг і має бути покараний. Абсолютно».
Замість об’єднавчого бою 6 грудня Лара проведе захист титулу проти Йохана Гонсалеса.