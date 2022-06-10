«Знайти та знищити». Белью напередодні реваншу Усик – Джошуа назвав Ентоні найшвидшим у дивізіоні
Легенда боксу – про Усика: «Я майже нічого не знаю про цього малюка»
Як можна помітити, за боксом Холмс слідкує не дуже пильно
12:47
Фото: Matchroom
Легендарний надважковаговик Ларрі Холмс в інтерв’ю iFL TV висловився щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):
Я майже нічого не знаю про цих малюків. Вони б’ються і змінюють щось (про питання щодо поповнення у тренерському штабі Джошуа). Бокс зараз по всьому світу, всі намагаються себе випробувати. Так що, знаєте, у нього (Ентоні) є шанс взяти реванш.
Нагадаємо, що другий поєдинок планують провести в серпні.
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