Тимчасовий володар титулу WBO у надважкій вазі новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для Pro Boxing Fans поділився думками про можливий поєдинок з абсолютним чемпіоном світу у хевівейті українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

«Було чудово бачити, як він переміг і вдруге став абсолютним чемпіоном світу (Усик є триразовим абсолютом – прим.). Я чекатиму на свою можливість і подивлюсь, чи дасть він мені шанс. Сподіваюся, ми зможемо поділити ринг і провести великий бій.

Він – винятковий боєць, дуже сильний, завжди тримає в напрузі. Цей бій був справді видовищним. Я сидів на краєчку свого місця і думав: «Що ж буде далі?»

Тепер нам потрібно скласти план. Я маю вийти в ринг і битися. Я чекав надто довго».