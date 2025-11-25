Олег Гончар

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, який завершив кар'єру в 2025-му році, прибув у Литву, щоб підтримати місцевого напівсередньоваговика Егіса Каваляускаса (25-3-1, 21 КО) у головному бою шоу у Вільнюсі.

Каваляускас боксуватиме за вакантний титул чемпіона Європи EBU у напівсередній вазі проти іспанця Самуеля Моліни (24-4, 18 КО).

Ломаченко взяв участь у промо-заходах: прес-конференції та face-off, де обійняв товариша. Він ще й відвідав баскетбольний матч Жальгіріса в Євролізі.

Також на шоу українець Богдан Миронець (18-1, 12 КО) битиметься проти аргентинця Джонатана Вергара (23-3, 12 КО) в надважкій вазі.

Нагадаємо, раніше Ломаченко в Колумбії відвідав конференцію WBO.