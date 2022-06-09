Ломаченко впав ще нижче. Вийшов новий рейтинг легкої ваги від журналу The Ring

Змінився володар поясу

Після перемоги Девіна Хейні (28-0, 15 КО) над Джорджом Камбососом (20-1, 10 КО) видання The Ring змінило свій рейтинг в легкому дивізіоні. І ці зміни торкнулися зокрема й Василя Ломаченка (16-2, 11 КО).

Чемпіон – Девін Хейні

1. Джордж Камбосос

2. Теофімо Лопес

3. Василь Ломаченко

4. Джервонта Девіс

5. Раян Гарсія

6. Ісаак Крус

7. Джозеф Діас

8. Річард Коммі

9. Хав’єр Фортуна

10. Уільям Зепеда

Хейні знаходився на третій позиції, однак тепер підійнявся на вершину і, відповідно, посунув Камбососа, Лопеса та Ломаченка на одне місце донизу.

Новий абсолютний чемпіон легкої ваги заявив, що Ломаченко знаходиться серед основних претендентів на бій з ним.