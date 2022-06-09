Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
14:00
Бокс
13:30
Змішані єдиноборства. Combate Global 9

Ломаченко впав ще нижче. Вийшов новий рейтинг легкої ваги від журналу The Ring

Змінився володар поясу
Бокс Професійний бокс
11:20
Ломаченко впав ще нижче. Вийшов новий рейтинг легкої ваги від журналу The Ring

Після перемоги Девіна Хейні (28-0, 15 КО) над Джорджом Камбососом (20-1, 10 КО) видання The Ring змінило свій рейтинг в легкому дивізіоні. І ці зміни торкнулися зокрема й Василя Ломаченка (16-2, 11 КО).

Чемпіон – Девін Хейні

1. Джордж Камбосос

2. Теофімо Лопес

3. Василь Ломаченко

4. Джервонта Девіс

5. Раян Гарсія

6. Ісаак Крус

7. Джозеф Діас

8. Річард Коммі

9. Хав’єр Фортуна

10. Уільям Зепеда

Хейні знаходився на третій позиції, однак тепер підійнявся на вершину і, відповідно, посунув Камбососа, Лопеса та Ломаченка на одне місце донизу.

Новий абсолютний чемпіон легкої ваги заявив, що Ломаченко знаходиться серед основних претендентів на бій з ним.

 

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Василь Ломаченко

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Хейні: «Очевидно, що поєдинок проти Ломаченко – це великий бій»
Хейні: «Очевидно, що поєдинок проти Ломаченко – це великий бій»
Бокс Професійний бокс
07:41
Мейвезер назвав Ломаченко в числі тих з ким зобов'язаний побитися Хейні
Мейвезер назвав Ломаченко в числі тих з ким зобов'язаний побитися Хейні
Бокс Професійний бокс
08 червня 21:57
Мейвезер: «Хейні точно повинен побитися з Ломаченко»
Мейвезер: «Хейні точно повинен побитися з Ломаченко»
Бокс Професійний бокс
08 червня 12:00
Усик лише 7-й в оновленому рейтингу кращих боксерів незалежно від ваги від BoxRec
Усик лише 7-й в оновленому рейтингу кращих боксерів незалежно від ваги від BoxRec
Бокс Професійний бокс
08 червня 11:08
Боб Арум розповів, де зараз знаходиться Ломаченко
Боб Арум розповів, де зараз знаходиться Ломаченко
Бокс Професійний бокс
07 червня 22:30
Хейні розглядає варіант побитися з Ломаченко в наступному поєдинку
Хейні розглядає варіант побитися з Ломаченко в наступному поєдинку
Бокс Професійний бокс
06 червня 10:28

Новини: Бокс

Боксер втратив орієнтацію у просторі і почав викидати удари, хоч суперника там не було – в лікарні він помер
Боксер втратив орієнтацію у просторі і почав викидати удари, хоч суперника там не було – в лікарні він помер
Професійний бокс
13:56
Ломаченко впав ще нижче. Вийшов новий рейтинг легкої ваги від журналу The Ring
Ломаченко впав ще нижче. Вийшов новий рейтинг легкої ваги від журналу The Ring
Професійний бокс
11:20
Дон Кінг присвятив боксерське шоу Дюбуа – Брайан мужньому і відважному народу України
Дон Кінг присвятив боксерське шоу Дюбуа – Брайан мужньому і відважному народу України
Професійний бокс
10:59
Де ла Хойя розніс Хірна через поразку Альвареса: «Бівол був ніким»
Де ла Хойя розніс Хірна через поразку Альвареса: «Бівол був ніким»
Професійний бокс
10:30
Володар бронзи чемпіонату Європи: «Стояв на п’єдесталі і думав про сім’ю, чи бачать вони мене зараз»
Володар бронзи чемпіонату Європи: «Стояв на п’єдесталі і думав про сім’ю, чи бачать вони мене зараз»
Аматорський бокс
09:10
Красюк підтвердив пріоритетність дати 20 серпня для реваншу Усик – Джошуа
Красюк підтвердив пріоритетність дати 20 серпня для реваншу Усик – Джошуа
Професійний бокс
09:06
Промоутер Джошуа – про реванш з Усиком: «Ми готові підписати всі документи протягом 24 годин»
Промоутер Джошуа – про реванш з Усиком: «Ми готові підписати всі документи протягом 24 годин»
Професійний бокс
08:20
Хейні: «Очевидно, що поєдинок проти Ломаченко – це великий бій»
Хейні: «Очевидно, що поєдинок проти Ломаченко – це великий бій»
Професійний бокс
07:41
Мейвезер назвав Ломаченко в числі тих з ким зобов'язаний побитися Хейні
Мейвезер назвав Ломаченко в числі тих з ким зобов'язаний побитися Хейні
Професійний бокс
08 червня 21:57
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Ексклюзив
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Теніс ATP
02 червня 12:39
Всі новини