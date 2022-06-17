Хейні: «Якщо я побив Камбососа один раз, то в другій йому буде ще гірше»
Ломаченко зачекає. Камбосос активув опцію реваншу з Хейні
Другий бій також пройде в Австралії
12:47
Фото: Getty Images
Ексабсолютний чемпіон легкої ваги Джордж Камбосос
(20-1, 10 KO) у спілкуванні з News Corp повідомив, що активував пункт у контракті щодо реваншу з Девіном Хейні (28-0, 15 KO):
Так, реванш відбудеться. Я активував дану опцію. Ми не узгодили місце проведення – є варіанти у Мельбурні, Сіднеї та Брісбені. Поєдинок відбудеться в Австралії, це добре. Знаю, що в моїх силах перемогти. Внесу певні зміни і поверну пояси назад.
Нагадаємо, що промоутер Василя Ломаченко (16-2, 11 KO) намагається в наступному бою звести Хейні з українцем.
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