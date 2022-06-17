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Боротьба. Чемпіонат світу. Осло

Ломаченко зачекає. Камбосос активув опцію реваншу з Хейні

Другий бій також пройде в Австралії
Бокс Професійний бокс
12:47
Ломаченко зачекає. Камбосос активув опцію реваншу з Хейні
Фото: Getty Images

Ексабсолютний чемпіон легкої ваги Джордж Камбосос (20-1, 10 KO) у спілкуванні з News Corp повідомив, що активував пункт у контракті щодо реваншу з Девіном Хейні (28-0, 15 KO):

Так, реванш відбудеться. Я активував дану опцію. Ми не узгодили місце проведення – є варіанти у Мельбурні, Сіднеї та Брісбені. Поєдинок відбудеться в Австралії, це добре. Знаю, що в моїх силах перемогти. Внесу певні зміни і поверну пояси назад.

Нагадаємо, що промоутер Василя Ломаченко (16-2, 11 KO) намагається в наступному бою звести Хейні з українцем.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Джордж Камбосос Девін Хейні

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