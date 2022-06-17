Промоутер Ломаченка поміркував щодо можливого поєдинку українця з абсолютним чемпіоном Хейні

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Промоутер Василя Ломаченко (16-2, 11 KO) Боб Арум в інтерв’ю Fight Hub TV поділився своїми думками, чи вдасться влаштувати бій українця з абсолютним чемпіоном легкої ваги Девіном Хейні (28-0, 15 KO):



Так, у Девіна в контракті прописаний реванш з Камбососом. І Хейні не з тих, хто буде розривати угоду. Та Джордж із тих людей, які розуміючі. Можливо, йому треба буде провести поєдинок-два до реваншу з американцем.