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Стронгмен. Чемпіонат України. 95кг

Промоутер Ломаченка поміркував щодо можливого поєдинку українця з абсолютним чемпіоном Хейні

Одного разу від бою з володарем усіх титулів в дивізіоні Василь вже відмовився
Бокс Професійний бокс
10:57
Промоутер Ломаченка поміркував щодо можливого поєдинку українця з абсолютним чемпіоном Хейні
Фото: Getty Images

Промоутер Василя Ломаченко (16-2, 11 KO) Боб Арум в інтерв’ю Fight Hub TV поділився своїми думками, чи вдасться влаштувати бій українця з абсолютним чемпіоном легкої ваги Девіном Хейні (28-0, 15 KO):

Як ви знаєте, Ломаченко мав битися з Камбососом, але він не залишив Україну, оскільки бореться у лавах територіальної оборони (проти російської агресії – XSPORT). Так що мені довелося поговорити з Егісом Клімасом, який спілкується з Василем, щоб побачити, чи він відкритий для бою з Девіном Хейні, чи можна очікувати, що він приїде, і ми влаштуємо цей поєдинок. Знову ж таки, я не можу це передбачити.

Так, у Девіна в контракті прописаний реванш з Камбососом. І Хейні не з тих, хто буде розривати угоду. Та Джордж із тих людей, які розуміючі. Можливо, йому треба буде провести поєдинок-два до реваншу з американцем.

Хейні також зацікавлений в поєдинку з Василем.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Василь Ломаченко Девін Хейні

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