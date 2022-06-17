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Промоутер Ломаченка поміркував щодо можливого поєдинку українця з абсолютним чемпіоном Хейні
Одного разу від бою з володарем усіх титулів в дивізіоні Василь вже відмовився
10:57
Фото: Getty Images
Промоутер Василя Ломаченко (16-2, 11 KO) Боб Арум
в інтерв’ю Fight Hub TV поділився своїми думками, чи вдасться влаштувати бій українця з абсолютним чемпіоном легкої ваги Девіном Хейні
(28-0, 15 KO):
Як ви знаєте, Ломаченко мав битися з Камбососом, але він не залишив Україну, оскільки бореться у лавах територіальної оборони (проти російської агресії – XSPORT). Так що мені довелося поговорити з Егісом Клімасом, який спілкується з Василем, щоб побачити, чи він відкритий для бою з Девіном Хейні, чи можна очікувати, що він приїде, і ми влаштуємо цей поєдинок. Знову ж таки, я не можу це передбачити.
Так, у Девіна в контракті прописаний реванш з Камбососом. І Хейні не з тих, хто буде розривати угоду. Та Джордж із тих людей, які розуміючі. Можливо, йому треба буде провести поєдинок-два до реваншу з американцем.
Хейні також зацікавлений в поєдинку з Василем.
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