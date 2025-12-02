Лопес: «Шакур упаде в дев’ятому, я поверну боксу велич»
Чемпіон WBO обіцяє нокаут у Нью-Йорку
близько 9 годин тому
Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) Теофімо Лопес-молодший (22-1, 13 КО) прокоментував ESPN офіційний анонс поєдинку з непереможеним співвітчизником Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО).
«Мене називали боягузом! Ви готові до того, що станеться в Нью-Йорку? Цегляне місто в кам’яних джунглях — готуйтеся до війни! Я тут надовго і не для ігор. Повернути боксу велич — це моя сила. Шакур упаде в дев’ятому раунді».
Бій відбудеться 31 січня 2026 року на Madison Square Garden у Нью-Йорку.
На кону стоятимуть пояси The Ring та WBO у першій напівсередній вазі.
28-річний Лопес дебютував у профі в 2016-му, був абсолютним чемпіоном у легкій вазі та чемпіоном у першій напівсередній вазі.
Стівенсон дебютує у вазі 63,5 кг, маючи титули в трьох нижчих дивізіонах.