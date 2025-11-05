Денис Сєдашов

Переговори щодо організації бою між американськими чемпіонами Теофімо Лопесом (22-1, 13 КО) і Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО) перебувають на завершальному етапі.

За даними BoxingScene, сторони вже досягли значного прогресу, і поєдинок за титул WBO у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) може відбутися в кінці січня у Нью-Йорку.

Організатором вечора боксу виступить саудівський інвестор Туркі Аль аш-Шейх.

Теофімо Лопес востаннє виходив у ринг саме на арені на Таймс-Сквер, де переміг тимчасового чемпіона Арнольда Барбозу-молодшого одноголосним рішенням суддів.

Його потенційний суперник Шакур Стівенсон у липні впевнено переміг мексиканського нокаутера Вільяма Сепеду — 118–110, 118–110, 119–109.

Лопес — про бій зі Стівенсоном: «Я вже хочу вийти в ринг, але процес затягнувся».