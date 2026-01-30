Олег Гончар

Дідусь і тренер чемпіона WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона Валі Мозес поділився думками про володаря титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса напередодні бою з онуком.

Коментуючи сильні сторони майбутнього суперника свого онука, Мозес поставив під сумнів визначення Лопеса як атлетичного боксера. За його словами, стиль Теофімо більше нагадує акробатику, ніж класичний атлетизм.

Лопес не залишив слова тренера без відповіді й у притаманній собі манері відреагував трештоком.

«Ти бачив мене в ліжку?» Теофімо Лопес

Поєдинок між Стівенсоном і Лопесом відбудеться 31 січня. Бій пройде у дивізіоні першої напівсередньої ваги.