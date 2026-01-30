Олег Гончар

Володар титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 KO) та чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 KO) влаштували жорстку словесну перепалку під час спільної пресконференції.

Ініціатором конфлікту став Лопес, який дозволив собі вкрай провокаційні та образливі висловлювання на адресу суперника. У відповідь Стівенсон перейшов на погрози фізичної розправи, пообіцявши жорстко покарати опонента в рингу. Американські боксери кілька разів перебивали один одного, а обмін репліками швидко переріс у відвертий словесний скандал.

Лопес: «Готовий поставити, що мій член навіть не поміститься у твоєму роті».

Стівенсон: «Я тобі зараз по морді дам. Я так тебе влуплю, н###а. Я тебе просто знищу. Ти взагалі розумієш, що сказав?»

Лопес: «У тебе буде нога в роті. Я так тебе вдарю, що твої яйця там опиняться».

Стівенсон: «Я виб’ю з тебе все лайно».

Поєдинок між Лопесом і Стівенсоном відбудеться 31 січня на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Бій пройде у дивізіоні Теофімо.

Свій попередній поєдинок Лопес провів у травні 2025 року, коли переміг Арнольда Барбосу. Стівенсон востаннє виходив на ринг у липні, здолавши Вільяма Сепеду.