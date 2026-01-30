Олег Гончар

На бій володаря титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (22-1, 13 КО) та чемпіона WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона (24-0, 11 КО) повністю розпродано всі квитки, повідомило видання The Ring.

Поєдинок відбудеться 31 січня на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Бій пройде у дивізіоні Теофімо Лопеса — першій напівсередній вазі.

Для Лопеса це стане першим виходом у ринг з травня 2025 року. Тоді він одностайним рішенням суддів переміг Арнольда Барбосу та зберіг свій титул. Шакур Стівенсон востаннє боксував у липні, коли здолав Вільяма Сепеду, продовживши безпрограшну серію в професійній кар’єрі.

Нагадаємо, раніше Лопес та Стівенсон влаштували перепалку на пресконференції.