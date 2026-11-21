Лорен Прайс – перша британська абсолютна чемпіонка світу в епоху чотирьох поясів
На шоу у Кардіффі вона перебоксувала представницю Чехії
Британська володарка титулів WBC, WBA, IBF та IBO у напівсередній вазі Лорен Прайс (11-0, 2 КО) перемогла чешку Міхаелу Коташкову (12-2-2, 4 КО) в поєдинку за вакантний пояс WBO.
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Британка перемогла одностайним рішенням суддів – всі троє по 100:90.
Вона стала першою британською абсолютною чемпіонкою світу в епоху чотирьох поясів.
Бій відбувся на шоу у Кардіффі на Utilita Arena.
Раніше стало відомо, що Віктор Постол проведе наступний бій 29 листопада в Ужгороді.
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