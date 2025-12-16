Льюїс про гіпотетичний бій з Ф’юрі: «Поставлю гроші на того хлопця»
Легенда надважкої ваги впевнена у своїй перемозі
близько 1 години тому
Леннокс Льюїс
Ексабсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Леннокс Льюїс відповів на питання, хто б переміг у його поєдинку з Тайсоном Ф’юрі. Слова легенди навів портал Ready to Fight.
«Я поставлю свої гроші на того хлопця Льюїса».
Леннокс останній бій провів у червні 2003 року, достроково здолавши Віталія Кличка.
Ф’юрі у січні оголосив про завершення кар’єри після двох поразок від Олександра Усика.
Нещодавно з’явилася інформація про можливий бій Ф’юрі проти Джошуа у 2026 році.