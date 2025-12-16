Олег Гончар

Ексабсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Леннокс Льюїс відповів на питання, хто б переміг у його поєдинку з Тайсоном Ф’юрі. Слова легенди навів портал Ready to Fight.

«Я поставлю свої гроші на того хлопця Льюїса». Леннокс Льюїс

Леннокс останній бій провів у червні 2003 року, достроково здолавши Віталія Кличка.

Ф’юрі у січні оголосив про завершення кар’єри після двох поразок від Олександра Усика.

Нещодавно з’явилася інформація про можливий бій Ф’юрі проти Джошуа у 2026 році.