Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британця Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) заявив, що готовий провести довгоочікуваний бій із Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) та не має наміру його відкладати.

За словами британця, підготовка до можливого поєдинку в межах «Ер-Ріядського сезону» вже обговорюється, а сам бій може відбутися у 2026 році.

Водночас Джошуа наголосив, що не хоче знову розчаровуватися через зрив домовленостей і переклав відповідальність за організацію бою на суперника. У коментарі Reuters він підкреслив:

Це залежить від Ф’юрі. Я вже кілька разів підписував з ним контракти на бій. Я не хочу плекати хибні надії й знову розчаровуватися. Ентоні Джошуа

Наразі обидва боксери планують провести окремі поєдинки на початку 2026 року в рамках «Ер-Ріядського сезону», після чого сторони можуть повернутися до фінальних переговорів щодо мегафайту.

Ф’юрі не вважає відсутность поєдинку з Джошуа катастрофою.