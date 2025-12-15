Промоутер Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Френк Воррен висловився в інтерв’ю Sky Sports про потенційний поєдинок підопічного з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO):

Ведуться переговори, але поки що нічого не підписано. Але Тайсон натякнув, що якщо це правильна угода, він погодиться

Я думаю, що все йде у правильному напрямку. Сподіваюся, ми скоро отримаємо новини. Я справді вірю, що це станеться.