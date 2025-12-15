Промоутер Ф’юрі – про бій з Джошуа: «Я вірю, що це станеться»
Воррен заявив, що наразі йдуть переговори
близько 1 години тому
Фото: DAZN
Промоутер Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Френк Воррен висловився в інтерв’ю Sky Sports про потенційний поєдинок підопічного з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO):
Ведуться переговори, але поки що нічого не підписано. Але Тайсон натякнув, що якщо це правильна угода, він погодиться
Я думаю, що все йде у правильному напрямку. Сподіваюся, ми скоро отримаємо новини. Я справді вірю, що це станеться.
Джошуа заявив, що організація поєдинку залежить від Ф’юрі.