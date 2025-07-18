Олег Гончар

Колишній абсолютний чемпіон у надважкій вазі Леннокс Льюїс поділився думками про реванш між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), який відбудеться 19 липня в Лондоні.

В інтерв’ю Boxing News Льюїс наголосив на унікальній здатності Усика ментально виснажувати суперників.

Льюїс заявив, що відчував подібний тиск у своїй кар’єрі, коли суперники випереджали його в ринзі, змушуючи змінювати тактику. За його словами, у таких ситуаціях необхідно притискати опонента до канатів і нав’язувати фізичну боротьбу, щоб нейтралізувати швидкість і точність.

Леннокс вважає, що Усик, якого Тоні Белью називав ментально виснажливим, використовує цю стратегію майстерно.

Щодо спроб команди Дюбуа психологічно тиснути на Усика через провокації, Льюїс припустив, що це може обернутися проти них. Він розповів, що подібні дії суперників мотивували його самого битися агресивніше, але підкреслив, що ніколи не переходив на особисті образи, тримаючи боротьбу в межах спорту.

Нагадаємо, раніше Усик та Дюбуа здивували всіх під час офіційного зважування.