Денис Сєдашов

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) поділився емоціями напередодні реваншу з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO), який відбудеться 19 липня у Лондоні. Слова наводить DAZN.

Привіт, Лондон. Я радий повернутись сюди. Це моя ніч — я вірю в це. Вірю в Бога, в Матір Божу. Я готувався до цього бою. Я українець. Олександр Усик

Український чемпіон підкреслив, що для нього цей поєдинок має особливе значення:

Кожен мій бій — важливий. Але цей — особливий. Він важливий для моєї країни та воїнів, які її захищають. Це велика мотивація для мене та для всього українського народу. Олександр Усик

Нагадаємо, Усик і Дюбуа вже зустрічались у серпні 2023 року — тоді українець переміг нокаутом у дев’ятому раунді.

Усик: «Я готувався до цих боїв 23 роки, все своє життя».