Олег Гончар

Надважковаговик Арсланбек Махмудов (21-2, 19 КО), який виступає під прапором Канади, заявив про бажання провести поєдинок з Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

За словами Махмудова, британець обіцяв йому бій у разі перемоги над Девідом Алленом.

Канадець наголосив, що чекає відповіді від Джошуа і готовий до матчу, який стане ідеальним для перевірки форми британця після паузи.

Махмудов вважає цей поєдинок вигідним для обох боксерів, адже дозволить Джошуа протестувати свій рівень у поверненні.

Раніше Махмудов здолав Девіда Аллена рішенням суддів.