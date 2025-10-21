Махмудов знову викликав Джошуа на бій
Російський боксер вимагає відповіді від британської зірки
близько 2 годин тому
Арсланбек Махмудов
Надважковаговик Арсланбек Махмудов (21-2, 19 КО), який виступає під прапором Канади, заявив про бажання провести поєдинок з Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).
За словами Махмудова, британець обіцяв йому бій у разі перемоги над Девідом Алленом.
Канадець наголосив, що чекає відповіді від Джошуа і готовий до матчу, який стане ідеальним для перевірки форми британця після паузи.
Махмудов вважає цей поєдинок вигідним для обох боксерів, адже дозволить Джошуа протестувати свій рівень у поверненні.
Раніше Махмудов здолав Девіда Аллена рішенням суддів.
