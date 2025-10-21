Відомий британський промоутер Едді Гірн для The Ring повідомив, що Matchroom Boxing в цьому році організує вечір боксу в Гані.

«20 грудня ми проведемо шоу в Гані. Звичайно, це не буде шоу Ей Джея, але все одно це буде гарне шоу.

Ідея полягає в тому, що це, ймовірно, прелюдія до шоу Ей Джея там, але це не є частиною нашої початкової угоди. Ми просто можемо ознайомитися з ситуацією за допомогою цього шоу.

Френк Сміт поїхав туди, щоб оглянути місце, і був вражений тим, що побачив. Ця угода укладена з тими самими людьми.

Зараз ми працюємо над тим, які бійці виступлять на турнірі. Будуть бійці з ганійським корінням, а також деякі з наших бійців. Потім ми плануємо повернутися туди з Ей Джеєм у лютому».