Олег Гончар

Українська боксерка Кіра Макогоненко поділилася враженнями від виставкового бою в Лондоні та прокоментувала майбутній поєдинок Олександра Усика (23-0, 14 КО) проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

За словами 17-річної боксерки, їй не дозволили провести в Лондоні професійний бій і тому бій проти суперниці з Угорщини був виставковим.

«Це був новий досвід, адже мені лише 17 років. У Великій Британії профі-бокс дозволений із 18, тому це був виставковий бій. Ми з командою — друзі, тож, можливо, ще попрацюємо разом». Кіра Макогоненко

Вона мріє про олімпійське золото, а згодом — про професійну кар’єру.

«Обговорюємо старт в іншій країні, де немає вікових обмежень, або дочекаюся 18». Кіра Макогоненко

Щодо бою Усика з Дюбуа, Макогоненко заявила про підтримку Олександра.

Усик, чинний чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO, зустрінеться з володарем титулу IBF Дюбуа 19 липня на Вемблі.

Нагадаємо, раніше чемпіон світу Жанібек Алімханули впевнений, що Усик легко переможе Дюбуа.

Також Тарас Шелестюк знайшов спосіб, як зацікавити Усика залишитись в боксі.