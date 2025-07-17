Олег Гончар

Український боксер Тарас Шелестюк (20-0-1, 12 КО) поділився прогнозом на реванш між чемпіоном WBC, WBO та WBA у хевівейті Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), який відбудеться 19 липня в Лондоні. В інтерв’ю LuckyPunch боксер висловив упевненість у перемозі свого співвітчизника.

За словами Шелестюка, Усик переважає Дюбуа завдяки техніці, досвіду та фізичній формі, але визнав, що в надважкій вазі один точний удар може змінити результат, тому залишає 1% на непередбачуваність.

Щодо майбутнього Усика, Шелестюк вважає, що 38-річний українець не завершить кар’єру після цього бою. На його думку, Олександр може провести ще кілька поєдинків і навіть спробувати стати абсолютним чемпіоном у бріджервейті.

Нагадаємо, раніше Усик та Дюбуа востаннє подивились один в одному в очі перед защування.

Українець на останній пресконференції одягнув образ одного з гетьманів.