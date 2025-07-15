Володимир Кириченко

17-річна українська боксерка Кіра Макогоненко розповіла про запланований виставковий бій у рамках відкритого тренування Олександра Усика (23-0, 14 КО) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) напередодні реваншу.

Твій бій буде в рамках професійного боксу чи аматорського?

«Це буде виставковий бій, але за формулою професійного бою».

Що ти відчула, коли дізналась, що будеш причетна до бою Усика з Дюбуа?

«Я була просто нереально рада. Це величезна нагода для мене. Я дуже вдячна команді Усика, своїй команді та своєму батькові за таку можливість».

Як ти поєднуєш молодість із професійним спортом?

«Професійний спорт – і є моя молодість. Так, доводиться від чогось відмовлятися, але без цього не буде результату».

Твої перемоги вже стали прикладом для багатьох. А хто є прикладом для тебе – і чому?

«Прикладом для себе є я. Я щодня намагаюся ставати кращою. Ми разом із моїм батьком, з моєю командою рухаємося цим шляхом».

Що побажаєш Олександру Усику перед боєм?

«Бажаю Олександру, безумовно, перемоги. Щоб бій пройшов добре, красиво й головне – без травм. Олександр Усик – легенда. Він GOAT».

Нагадаємо, Макогоненко проведе виставковий поєдинок 16 липня у Лондоні (Великобританія).