Макогоненко – про участь в шоу Усик – Дюбуа 2: «Це буде виставковий бій, але за формулою професійного»
17-річна українська боксерка дебютує у Лондоні
близько 1 години тому
17-річна українська боксерка Кіра Макогоненко розповіла про запланований виставковий бій у рамках відкритого тренування Олександра Усика (23-0, 14 КО) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) напередодні реваншу.
Твій бій буде в рамках професійного боксу чи аматорського?
«Це буде виставковий бій, але за формулою професійного бою».
Що ти відчула, коли дізналась, що будеш причетна до бою Усика з Дюбуа?
«Я була просто нереально рада. Це величезна нагода для мене. Я дуже вдячна команді Усика, своїй команді та своєму батькові за таку можливість».
Як ти поєднуєш молодість із професійним спортом?
«Професійний спорт – і є моя молодість. Так, доводиться від чогось відмовлятися, але без цього не буде результату».
Твої перемоги вже стали прикладом для багатьох. А хто є прикладом для тебе – і чому?
«Прикладом для себе є я. Я щодня намагаюся ставати кращою. Ми разом із моїм батьком, з моєю командою рухаємося цим шляхом».
Що побажаєш Олександру Усику перед боєм?
«Бажаю Олександру, безумовно, перемоги. Щоб бій пройшов добре, красиво й головне – без травм. Олександр Усик – легенда. Він GOAT».
Нагадаємо, Макогоненко проведе виставковий поєдинок 16 липня у Лондоні (Великобританія).
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