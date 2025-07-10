Усик відповів, чи заслуговує Дюбуа на реванш з ним
Лідер хевівейту не став лукавити
близько 1 години тому
Усик та Дюбуа / Фото - Sky Sports
Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) для The RIng поділився думками про чемпіона IBF британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).
«Я люблю своїх британських суперників.
Я вважаю, що Даніель – хороший атлет, хороший боксер із чудовими навичками. Він здобув відмінні перемоги у своїх останніх трьох поєдинках, він – відмінний боєць. Думаю, Даніель заслуговує на реванш».
Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.
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