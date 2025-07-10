Володимир Кириченко

Володар титулів за версіями WBA, WBO і WBC у суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) продемонстрував, у яких кондиціях він перебуває напередодні реваншу з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

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На своїй сторінці в Instagram Усик виклав фотографію, на якій фанати можуть оцінити його форму за 10 днів до поєдинку з британцем.

«Тиску не існує, коли ти той, хто його створює».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Чи зможе «Динаміт» побороти непереможного «українського Кота»? Експерти GGBET, офіційного спонсора поєдинку Усик-Дюбуа, віддають перевагу Олександру Усику — коефіцієнт на перемогу 1.27 проти 3.57 на Дюбуа. Тримай лінію боксу і вболівай за нашого чемпіона разом із GGBET!

Усик – Дюбуа II: коли і де дивитися реванш та час бою