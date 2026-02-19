Matchroom і DAZN продовжили співпрацю ще на п’ять років
Нова угода охоплює ринки США та Великої Британії
близько 13 годин тому
Промоутерська компанія Matchroom Boxing та стримінгова платформа DAZN офіційно оголосили про продовження партнерської угоди. Новий контракт розрахований на п’ять років.
Співпраця між сторонами триватиме на ключових ринках — у США та Великій Британії. Саме ці країни залишаються стратегічними для розвитку міжнародних боксерських шоу, зокрема титульних поєдинків і великих вечорів боксу за участю провідних зірок дивізіонів.
Перший контракт між Matchroom та DAZN був укладений у 2018 році й став одним із найбільш помітних кроків у переході боксу до цифрових платформ. За роки співпраці компанії організували десятки гучних івентів, а продовження угоди підтверджує стабільність партнерства та довгострокову стратегію розвитку професійного боксу на стримінговому ринку.
