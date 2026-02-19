Олег Гончар

Промоутерська компанія Matchroom Boxing та стримінгова платформа DAZN офіційно оголосили про продовження партнерської угоди. Новий контракт розрахований на п’ять років.

Співпраця між сторонами триватиме на ключових ринках — у США та Великій Британії. Саме ці країни залишаються стратегічними для розвитку міжнародних боксерських шоу, зокрема титульних поєдинків і великих вечорів боксу за участю провідних зірок дивізіонів.

Перший контракт між Matchroom та DAZN був укладений у 2018 році й став одним із найбільш помітних кроків у переході боксу до цифрових платформ. За роки співпраці компанії організували десятки гучних івентів, а продовження угоди підтверджує стабільність партнерства та довгострокову стратегію розвитку професійного боксу на стримінговому ринку.