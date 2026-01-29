Олег Гончар

Промоутер Едді Хірн в інтерв'ю Fight Hub TV поділився думками про перший вечір боксу Zuffa.

За словами Хірна, поява Zuffa у боксі є позитивною для всієї індустрії. Водночас він зазначив, що якщо розглядати стартовий кард як конкуренцію Premier Boxing Champions, Top Rank або його Matchroom Boxing, то рівень боїв виглядає невисоким і не демонструє великих амбіцій.

Хірн наголосив, що Zuffa обрала довгострокову стратегію розвитку, не намагаючись зробити гучний старт за будь-яку ціну, і з часом організація навчатиметься та еволюціонуватиме.

Окремо промоутер звернув увагу на позицію Zuffa щодо санкціонуючих органів. За його словами, раніше представники компанії заявляли, що не зацікавлені в чемпіонських поясах, однак тепер ситуація змінюється. Хірн нагадав, що у березні Джей Опетая може провести бій за титул WBC, що, на його думку, робить подальший розвиток подій особливо цікавим.