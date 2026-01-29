Олег Гончар

Промоутер Едді Хірн в інтерв'ю Fight Hub TV поділився очікуваннями від майбутнього бою між чемпіоном WBC у легкій вазі Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО) та володарем титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопесом (22-1, 13 КО).

Хірн зізнався, що вважає Шакура фаворитом протистояння через його боксерський інтелект і технічний рівень. За словами промоутера, Стівенсон є надзвичайно складним суперником, проти якого важко знайти ефективний план на бій. Спроба переграти його тактично або нав’язати власний ритм не дає очевидної переваги.

Водночас Хірн наголосив, що недооцінювати Теофімо Лопеса не варто. Він назвав американця боксером, здатним приймати несподівані рішення безпосередньо під час поєдинку. Саме ця здатність, на думку промоутера, вже не раз допомагала Лопесу вигравати бої проти статусних суперників.

Поєдинок між Стівенсоном і Лопесом запланований на 31 січня та стане одним із найочікуваніших боксерських протистоянь початку року.