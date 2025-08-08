Джарпелл Міллер (26-1-2, 22 KO) звинуватив Джареда Андерсона (18-1, 15 KO) у зриві поєдинку, який мав відбутися 13 вересня. Слова хевівейтера наводить fightnews.info:

Джаред Андерсон офіційно знявся з бою. Хоча ми й бачили, що до цього все йде. Я вважаю, що у Top Rank зараз якісь внутрішні конфлікти. До того ж, останній місяць він під жорстким кайфом.

Так, Джаред Андерсон знявся, тому вони шукають суперника натомість. Не брешу, зараз мене це дістало, але ми і так зрозуміли, що Джаред зробить таку фігню.