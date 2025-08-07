Американський суперважковаговик хоче «переїхати» Усика
Він назвав слабку сторону українця
17 хвилин тому
Американський боксер надважкого дивізіону Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО) для The Ring з впевненістю заявив, що може здолати абсолютного чемпіона у хевівейті українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).
«Я точно знаю, що можу перемогти Усика. Якщо я нормально потренуюсь і проведу повноцінний тренувальний табір, я впевнений, що зможу його перемогти.
Я б просто переїхав його. В Усика проблеми з хлопцями, які опускають підборіддя і йдуть у жорсткий бій».
Усик у липні нокаутував Дюбуа у 5-му раунді. Міллер востаннє виходив у ринг у серпні минулого року, тоді його бій з Енді Руїсом завершився нічиєю.
Нагадаємо, WBO підтвердила те, що Усик повинен провести свій обов’язковий захист титулу проти Джозефа Паркера.