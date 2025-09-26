Майк Тайсон – про непереможного боксера: «Він фаворит у будь-якому бою»
Американська зірка може залишитися непереможною протягом усієї кар’єри
близько 12 годин тому
Фото: Getty Images
Легендарний американський боксер Майк Тайсон висловив думку, що лише один із чинних чемпіонів світу здатен завершити кар’єру без жодної поразки.
В інтерв’ю ESNEWS він відзначив чемпіона WBC у другій середній вазі Девіда Бенавідеса (30-0, 24 КО), назвавши його головним фаворитом у майбутніх боях.
Він мені подобається більше за всіх. Його дуже недооцінюють і критикують, але я скажу чесно — сам би побоявся виходити проти нього у цьому дивізіоні. Ніхто не має шансів його перемогти, і це факт.
Спаринг-партнер Кроуфорда не вірить у бій Бенавідеса з Теренсом.