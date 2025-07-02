Колишній чемпіон світу Карл Фроч для SportingTalk поділився прогнозами на реванш між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Це бій, на який ми з нетерпінням чекаємо. Правильний великий поєдинок для професійного боксу.

У Дюбуа є шанс. Він великий, сильний хлопець, має потужний удар, і він став кращим після їхнього першого бою. Він упевнений у собі. Подивіться, що він зробив з Джошуа. Якщо порівняти те, що він зробив із Джошуа, з тим, що зробив Усик, то Усик не зміг так фінішувати Джошуа, як це зробив Дюбуа, бо в Дюбуа сильний, важкий, жорсткий удар.

Я просто не бачу, щоб такий боєць, як Дюбуа... Я знаю, що він витримав Міллера, і Хргович влучав своїми ударами, але вони не змусили його працювати на межі. Розумієш, про що я? Коли з ним був Усик – він змушував його працювати, змушував думати, що він робить, тиснув на нього, пробивав, зближався з ним, нав’язував боротьбу всюди, тиснув – а це виснажує. 12 раундів по три хвилини, щоб бути декласованим і побитим. Це буде важко.

У Дюбуа є шанс панчера. Це буде жорсткий бій. Для мене Усик – великий фаворит, але він на 10 років старший. Дюбуа зараз на підйомі, літає на хвилі впевненості. Це великий шанс».